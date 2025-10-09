عاجل/ الأسبوع المقبل: إفتتاح مركز لعلاج الإدمان بهذه الجهة من العاصمة

أكد المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة، الدكتور نبيل بن صالح، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل افتتاح مركز لعلاج الإدمان في منطقة الوردية علما وأن تونس يوجد فيها مراكز بكل من مستشفى الرازي ومركز الإسعاف الطبي بمنفلوري وجبل الوسط وعيادة بصفاقس.

وأعلن المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة، عن التوجه نحو فتح مراكز أخرى لعلاج الإدمان في ولايات المنستير وقفصة وجندوبة والكاف والقيروان.

واشار المسؤول في تصريح للاذاعة الوطنية، اليوم الخميس 09 أكتوبر 2025، ارتفاع مؤشرات تعاطي المخدرات في صفوف التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.

كما أوضح الدكتور بن صالح، تسجيل ارتفاع في نسبة تعاطي مخدر القنب الهندي “الزطلة” من 1.5 بالمائة سنة 2016 إلى 8 بالمائة سنة 2021.

وتابع المسؤول بوزارة الصحة، بأن نسبة تعاطي الكحول بلغت 8 بالمائة مشيرا إلى ارتفاع نسبة المدخنين من حوالي 22 بالمائة سنة 2016 إلى 30 بالمائة سنة 2021.