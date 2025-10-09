عاجل/ ترامب يكشف عن موقفه بشأن “حل الدولتين”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيلتزم بما تم الاتفاق عليه بشأن حل الدولتين.

وذكر ترامب خلال حديثه للصحفيين في واشنطن: “ليس لدي موقف بشأن حل الدولتين وسألتزم بما تم الاتفاق عليه”.

وفي حديثه عن المرحلة المقبلة من اتفاق غزة، أوضح ترامب أنها “ستشهد نزع السلاح”، موضحا “سيكون هناك نزع سلاح وانسحاب بعد إطلاق سراح الرهائن.. وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام”.

وأكد أن “سلاح حماس سينزع وسيحل السلام في الشرق الأوسط”.

وتابع: “نعلم مكان غالبية الرهائن في غزة وقد يكون من الصعب إيجاد بعض القتلى”.

وبخصوص زيارته المرتقبة إلى إسرائيل، قال ترامب: “وافقت على التحدث في الكنيست، وسأفعل ذلك إذا طلب مني”.

وتوقع الرئيس الأميركي أن “تتوسع اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط بسرعة كبيرة”.

وكان ترامب، قد أعلن في وقت سابق من الخميس، أنه سيزور مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال: “أنهينا الحرب في غزة.. وسنسعى إلى استعادة الرهائن يوم الإثنين أو الثلاثاء.. وهذا اليوم سيكون سعيدا”.

وأبرز: “سنحاول التوجه إلى المنطقة ونحن نعمل على تحديد التوقيت.. سنتوجه إلى مصر، حيث سيكون هناك توقيع الاتفاق بشكل رسمي”.

وقبل هذه الكلمة، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي ترامب.

ودعا الرئيس المصري ترامب إلى زيارة مصر، ليشهد توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

