هكذا ردّ وهبي الخزري على مُنتقديه بشأن وزنه الزائد

عاجل/ إيقاف 6 قُصّر بشُبهة المشاركة في معركة أستُعملت فيها أسلحة بيضاء

عاجل/ السجن لرئيس سابق لنادي رياضي من أجل هذه التهم

عاجل/ مكتب نتنياهو: اتفاق غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا..

عاجل/ خليل الحية يكشف ما تضمنه اتفاق وقف اطلاق النار في غزة..

2025/10/09 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أكّد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أنّه تمّ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، مشيرا إلى أنّ الاتفاق يتضمن فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين.

كما أوضح أنّ الاتفاق ينص على إفراج الكيان المحتلّ عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين المسجونين.

وقال رئيس حماس إنّ الحركة تلقت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وجميعها تؤكد انتهاء الحرب بشكل كامل.

وأضاف “سنواصل العمل مع القوى الوطنية والإسلامية لاستكمال باقي الخطوات والعمل على تحقيق مصالح شعبنا وتقرير مصيره بنفسه إلى حين إقامة دولته المستقلة”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn