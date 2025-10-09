عاجل/ خليل الحية يكشف ما تضمنه اتفاق وقف اطلاق النار في غزة..

أكّد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أنّه تمّ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، مشيرا إلى أنّ الاتفاق يتضمن فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين.

كما أوضح أنّ الاتفاق ينص على إفراج الكيان المحتلّ عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين المسجونين.

وقال رئيس حماس إنّ الحركة تلقت ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وجميعها تؤكد انتهاء الحرب بشكل كامل.

وأضاف “سنواصل العمل مع القوى الوطنية والإسلامية لاستكمال باقي الخطوات والعمل على تحقيق مصالح شعبنا وتقرير مصيره بنفسه إلى حين إقامة دولته المستقلة”.