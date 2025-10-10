عاجل/ زلزال عنيف بقوة 7.6 درجات يضرب هذه المنطقة وتحذيرات من تسونامي..

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريشتر، صباح اليوم الجمعة، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من إحتمال وقوع موجات تسونامي مدمّرة. كما إتسع التهديد من موجات المدّ العاتية ليشمل أجزاء من إندونيسيا وبالاو قبل أن تصدر تطمينات بزواله.

وذكرت هيئة المسح الزلزالي الفلبينية ،أن مركز الزلزال يقع على بُعد نحو 62 كيلومترا من بلدة ماناي، وعلى عمق يقدر بنحو 10 كيلومترات.وأشارت الهيئة إلى أن الهزة الأرضية قد تليها توابع زلزالية وأضرار محتملة.

ودعت الهيئة سكان المناطق الساحلية في وسط وجنوب البلاد إلى الإخلاء الفوري نحو مناطق مرتفعة، وحذرت من أمواج مدٍّ قد تتجاوز المتر الواحد فوق المعدلات الطبيعية، وقد تكون أعلى في الخلجان والمضايق المغلقة.