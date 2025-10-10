عاجل/ احباط مخطط لاغتيال رئيس وزراء هذه الدولة..

عاجل/ نحو 200 عنصر من القوات الأميركية تصل فلسطين لمراقبة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب..

الطقس ودرجات الحرارة لهذا اليوم..

عاجل/ حكومة الكيان توافق على قرار انهاء الحرب في غزة..

عاجل/ زلزال عنيف بقوة 7.6 درجات يضرب هذه المنطقة وتحذيرات من تسونامي..

2025/10/10 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريشتر، صباح اليوم الجمعة، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من إحتمال وقوع موجات تسونامي مدمّرة. كما إتسع التهديد من موجات المدّ العاتية ليشمل أجزاء من إندونيسيا وبالاو قبل أن تصدر تطمينات بزواله.
وذكرت هيئة المسح الزلزالي الفلبينية ،أن مركز الزلزال يقع على بُعد نحو 62 كيلومترا من بلدة ماناي، وعلى عمق يقدر بنحو 10 كيلومترات.وأشارت الهيئة إلى أن الهزة الأرضية قد تليها توابع زلزالية وأضرار محتملة.

ودعت الهيئة سكان المناطق الساحلية في وسط وجنوب البلاد إلى الإخلاء الفوري نحو مناطق مرتفعة، وحذرت من أمواج مدٍّ قد تتجاوز المتر الواحد فوق المعدلات الطبيعية، وقد تكون أعلى في الخلجان والمضايق المغلقة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn