غرفة التجارة والصناعة لتونس تفتح مناظرة خارجية

تعتزم غرفة التجارة والصناعة لتونس مؤسسة عمومية ذات مصلحة اقتصادية اجراء مناظرة خارجية لانتداب اطار متوسط بادارة التظاهرات والعلاقات الدولية.

وتشترط الغرفة أن يكون المترشح لهذه الخطة تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية ومتحصل على شهادة الاجازة في التصرف أوالتسويق أو التجارة الدولية أوما يعادلها.

ومن المحبذ، أن تكون للمترشح خبرة سابقة في تنظيم التظاهرات الاقتصادية علاوة على اتقان ثلاث لغات عربية وفرنسية وانقليزية وأن العمر

لايقل عن 25 سنة ولايتجاوز 35 سنة في تاريخ ختم الترشحات .

وأفادت الغرفة أن مطالب الترشح تقدم مباشر لمكتب ضبط غرفة التجارة والصناعة لتونس 31 شارع باريس 1000 تونس الطابق السادس وذلك

في تاريخ أقصاه 31 أكتوبر 2025 .