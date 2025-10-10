الحماية المدنية :599 تدخلا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

قامت وحدات الحماية المدنية خلال الــ 24 ساعة الفارطة من الساعة السادسة من يوم امس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من اليوم الجمعة ب599 تدخلا ، وفق ما جاء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”

وتوزعت جملة التدخلات الى 74 تدخلا لاطفاء الحرائق ، و132 في مجال النجدة والاسعاف بالطرقات و385 اسعافا في غير حوادث الطرقات ، اضافة الى 8 تدخلات في مجالات متنوعة

و من جهة أخرى قام اطارات واعوان فرقة الحماية المدنية بعين دراهم بالقاء حصة تحسيسية في مجال الاسعافات الاولية موجهة للاطار التربوي وتلامذة المدرسة الابتدائية ب”جنتورة” لمزيد تثقيف العموم وتنمية قدراتهم المعرفية في ما يتعلق بالسلامة ، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للحماية المدنية

و أكدت الحماية المدنية أن هذه الحصة التحسيسية تتنزل في اطار فعاليات تظاهرة “أكتوبر الوردي” التي تم تنظيمها من طرف اطارات دار الثقافة ونادي الاطفال ببني مطير والمدرسة الابتدائية بمنطقة “جنتورة” من معتمدية “فريانة”

واشارت الى أن هذه الحصة لقيت استحسان الجميع لما تميزت به من معلومات قيمة تهدف الى الرفع من درجة الوعي ازاء المخاطر وكيفية التوقي من الحوادث وازالة اسبابها دون الوقوع فيها خاصة بالوسط المدرسي.