هام/ هذه البلدية تنتدب..

تعتزم بلدية رادس فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بصفة تقني متعاقد في بعض الاختصاصات وفقا لما يلي:

كيفية تقديم ملف الترشح: يجب على المترشحين تسجيل ترشحاتهم عبر بوابة المناظرات وتضمين استمارة الترشح بالملف وترسل مطالب الترشحمرفوقة وجوبا بالوثائق المنصوص عليها اعلاه باسم السيد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية رادس عن طريق البريد – ( بلدية رادس نهج الملعب 2040 رادس /ولاية بن عروس ) او ايداعها مباشرة بمكتب الضبط للبلدية قبل تاريخ ختم الترشحات 30 اكتوبر 2025 ويرفض وجوبا كل ملف يرد بعد تاريخ ختم الترشحات او كانت وثائقه منقوصة او غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح وتعتمد اللجنة ختم البريد لتحديد تاريخ ارسال ملفات الترشح او تاريخ التسجيل بمكتب الضبط.

المرجع : قرار الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية المؤرخ في 22 سبتمبر 2025 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقني متعاقد اختصاص هندسة مدنية

قرار الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية المؤرخ في 22 سبتمبر 2025 المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقني متعاقد اختصاص هندسة ميكانيكية

الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية رادس