عاجل/ فاجعة قابس: إتحاد الشغل يلوّح بالإضراب العام

حذر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس، في بيان الجمعة 10 أكتوبر 2025، من أنه في حال تواصل “إغتيال “البيئة” في قابس، وعدم وضع حد لما اعتبره “جريمة الدولة” المتعاقبة لعدة عقود وعدم التدخل السريع لإيجاد الحلول الجذرية، فإنه سيقرر الاضراب العام الجهوي دفاعا عن حق الجهة.

وأوضح الاتحاد الجهوي، أنه بعد التثبت من الأسباب الحقيقية لكارثة تسرب الغاز من المجمع الكيميائي التونسي ما أدّى إلى حالات اختناق، تبين أنها مرتبطة بإهتراء المعدات وانتهاء عمرها الافتراضي.

واعتبر الاتحاد أن جهة قابس أصبحت جهة منكوبة وعلى فوهة قنبلة موقوتة أمام عدم التدخل الجدي والعاجل لصيانة القنوات والتجهيزات والمعدات وتغييرها.

وتابع أن تسرب الغاز اليومي وحالات الاختناق عزت وفضحت الوضع الصحي الهش الذي لم يستطع حتى مجاراة نقل التلاميذ وإسعافهم وفق نص البيان.

يذكر أن جهة قابس، شهدت اليوم الجمعة، اختناق 35 طفلا، تم نقلهم الى مستشفى قابس، ما دفع مواطني المنطقة الى غلق الطريق والتوجّه الى المجمع الكيميائي مطالبين بغلقه.