عاجل/ زلزالان في يوم واحد يهزّان هذه الدولة

ضرب زلزال آخر بلغت قوته 9ر6 درجة على مقياس ريختر نفس المنطقة بجنوب البلاد، التي كان ضربها زلزال قوي في وقت سابق اليوم الجمعة، حسبما أعلن خبراء زلازل في الفلبين.

وقال تيريسيتو باكولكول رئيس معهد الفلبين للزلازل والبراكين إن زلزال مساء اليوم الذي هز بلدة ماناي في مقاطعة دافاو أورينتال جاء نتيجة لحركة في نفس خط الصدع، وهو الخندق الفلبيني، على عمق 10 كيلومترات.

بينما لم يتضح على الفور ما إذا كان زلزالا منفصلا أو تابعا زلزاليا للهزة الأرضية التي بلغت شدتها 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وأسفر الزلزال الأول، الذي بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وتسبب في انزلاقات أرضية وأحدث أضرارا بمستشفيات ومدارس ودفع إلى إجراء عمليات إجلاء للمناطق الساحلية القريبة بسبب تحذير من موجات مد عالية، تم رفعها لاحقا.