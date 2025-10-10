عاجل/ بعد قابس: حالات إختنـاق بسبب مصنع في هذه الجهة..

تعرض عدد من العاملات بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالقيروان، صباح اليوم الجمعة، الى حالات اختناق جرّاء تسرّب مادة غازية أثناء عملية صيانة لأحدى التجهيزات، مما استوجب نقلهن للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

هذا وقد غادرت العاملات المستشفى وحالتهن الصحية مستقرة، فيما تحوّلت وحدات الحرس الوطني للوقوف على اسباب الحادثة وتحديد المسؤوليات، حسبما نقلته اذاعة الديوان ع مصدر صحي بالجهة.

يذكر ان جهة قابس كانت قد شهدت الجمعة، حالات اختناق في صفوف بعض التلاميذ، نتيجة تسرب غازي من إحدى وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي التونسي.

وقد تم نقل بعض التلاميذ إلى المستشفى.