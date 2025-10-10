ديكور فيلم “حرب النجوم” في حلّة جديدة..

تتواصل صيانة وترميـم مجسـم فيلم “حرب النجوم” بموقع عنق الجمل من معتمدية نفطة بولاية توزر، وبلغـت نسبة تقدم الأشغال حوالـي 10% وتنجـز بتمويـل مشتـرك بيـن وزارة السياحـة والمجلـس الجهـوي.

وتشمل صيانة الديكور بنفس المـواد التي أنجز بها فـي السابق وتركيب وصيانـة أبواب ونوافـذ ودهنهـا وتسييج الفضاء.

وبلغ حجم الإعتماد المخصص للصيانة 132 ألف دينار منها 112 ألف دينار من وزارة السياحة و20 ألف دينار من المجلس الجهوي.

وورد في الصفحة الرسمية لولاية توزر أن والي الجهة شاهين الزريبي دعا إلى التسريـع فـي نسق الأشغال والسعي لإيجاد الحلول الملائمة لحسن إستغـلال هـذا الفضاء الهام والعنايـة بـه مـن حيـث الصيانـة والنظافـة وتوفيـر بعـض الخدمات به.

ويشار إلى أن موقع عنق الجمل يلعب دورا هاما في إستقطـاب العديـد مـن التظاهرات والأنشطة السياحية والرياضية والثقافيـة وجلب السياح.