عاجل/ إلغاء إعتصام المرشدين التطبيقيين أمام البرلمان.. وبودربالة يتعهّد

أعلنت التنسيقية الوطنية للمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير غير المتعاقدين لمناظرة 2021، اليوم الجمعة، عن تعليق الاعتصام الذي نفذوه أمام مجلس نواب الشعب، وذلك على إثر لقائهم برئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وعدد من النواب.

وأكدت التنسيقية في بيان لها أنّ اللقاء مثّل خطوة إيجابية نحو تبنّي الملف من قبل البرلمان، حيث عبّر رئيس المجلس عن تفهمه لمطالبهم وتعهد بمساندة قضيتهم والعمل على إيجاد حلّ نهائي لها.

وأضافت التنسيقية أنّ رئيس البرلمان وعدهم بأنّ مجلس نواب الشعب سيتولى مراسلة رئاسة الحكومة في الأيام القادمة، من أجل دفع هذا الملف نحو الحلّ والاستجابة لمطالب المرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير غير المتعاقدين، مشيرة إلى أنها تترقب تفاعل السلطة التنفيذية قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية جديدة.