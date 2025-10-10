يهُم هؤلاء الأجراء: توفير QR-Code للإطلاع على قائمة المساكن المزمع بيعها

الشركات الأهلية والـPME في تونس: أي عدالة اقتصادية ممكنة؟

توفر وزارة التجهيز والإسكان رمز الاستجابة السريعة QR-Code باستعمال الهاتف الجوال والذي يحتوي على قائمة المساكن والمقاسم المهيأة المزمع بيعها عن طريق الصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء FOPROLOS بالإضافة إلى بيانات حول ثمن البيع و الباعث العقاري و الموقع لتسهيل وتقريب الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن،
ويهدف الصندوق إلى مساعدة الأجراء في الحصول على ملكية عقار معد للسكنى و.ينتفع بتدخلات الصندوق الأجراء من فئة:
*فوبرولوس 1: الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 1 و2,5 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون باعتبار كافة المنح (564د. – 1411 د.)
*فوبرولوس 2: الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 2,5 و3,5 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون باعتبار كافة المنح (1411د. – 1975 د.)
*فوبرولوس 3: الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 3,5 و4,5 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون باعتبار كافة المنح (1975د. – 2539 د.)
*فوبرولوس 4: الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4,5 و6 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون باعتبار كافة المنح (2539د. – 3386 د.).
بإمكانك نسخ الــ QR Code بهاتفك أو الولوج الى موقع الوزارة https://www.mehat.gov.tn/ واطلع على قائمة المشاريع السكنية المنجزة والمقاسم المهيأة المصادق عليها من قبل اللجنة الإستشارية للبعث العقاري، ويشار إلى أن القائمة المعروضة تتغير باستمرار حسب اللجان والبيوعات.

