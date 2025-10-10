حجز آلاف الكيلوغرامات من مستحضر غذائي غير آمن في مصنع بهذه الولاية.. #خبر_عاجل

تمكنت الهيئة الوطنية السلامة الغذائية بسوسة والحرس البلدي بالقلعة الصغرى، أمس الخميس 9 أكتوبر 2025، من حجز 5000 كغ من مستحضر غذائي غير آمن بمصنع للأجبان، وفق ما أفاد به مدير الهيئة الجهوية للسلامة الصحية بسوسة بلقاسم القدري.

وأضاف القدري في تصريح لاذاعة الديوان، أن المراقبة الذاتية غير متوفرة ومصادر المواد الأولية غير معلومة وعملية الاستصدار غير متوفرة وتخزين المنتوج في ظروف غير صحية وكذلك التحارير الطبية للعمل المتداول للمواد الغذائية غير موجودة.

كما قامت الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية ومصالح التجارة والسلطة البلدية بحجز 635 كغ من التمور و300كغ من البصل و45 كغ من الطماطم المتعفنة بمحلات تبريد بمعتمدية زاوية سوسة.

وأضاف بلقاسم أنه وقع اتلاف المحجوز في انتظار إتمام الاجراءات القانونية في الغرض.