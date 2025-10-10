الاحتلال يحتجز جثامين أكثر من 700 شهيد فلسطيني.. #خبر_عاجل

قال المشرفون على الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 735 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات.

وأوضحت، أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 256 شهيدا في مقابر الأرقام، و479 شهيدا منذ بداية العام الجاري 2025، و86 شهيدا من المعتقلين، و67 شهيدا من الأطفال، و10 شهيدات.

وذكرت اللجنة، أن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نشرت تقريرا في 16 جويلية، يفيد بأن جيش الاحتلال يحتجز في معتقل “سديه تيمان” ما يقارب 1500 جثمان لشهداء من قطاع غزة.

وحول التوزيع الجغرافي للشهداء المحتجزة جثامينهم في المقابر والثلاجات، بينت اللجنة أن 21 شهيدا من محافظة جنين، و119 شهيدا من محافظة نابلس، و99 شهيدا من قطاع غزة، و85 شهيدا من محافظة الخليل، و63 شهيدا من محافظة طولكرم، و51 شهيدا من محافظة رام الله والبيرة، و49 شهيدا من محافظة القدس، و38 شهيدا من محافظة بيت لحم، و38 شهيدا من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، و24 شهيدا من محافظة قلقيلية، و14 شهيدا من محافظة سلفيت، و8 شهداء من محافظة أريحا والأغوار، و14 شهيدا من أراضي الـ48، و7 شهداء من مخيمات لبنان، و5 شهداء من بلدان أخرى.

وأوضحت، أن الأرقام تشمل الجثامين الموثقة لديها فقط.

وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)