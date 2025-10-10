عاجل/ قتلى ومفقودين في انفجار “مدمّر” بمصنع متفجرات بأميركا

خلف انفجار “مدمر” في إحدى منشآت تصنيع المتفجرات بولاية تينيسي الأميركية، الجمعة، عددا من القتلى والمفقودين.

وقال كريس ديفيس، قائد شرطة مقاطعة همفريز، خلال مؤتمر صحفي، إن الانفجار وقع الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش، في شركة “أكيوريت إنرجيتيك سيستمز إن مكيوان” على بعد 80 كيلومترا تقريبا غربي مدينة ناشفيل.

وأضاف: “لدينا حاليا عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.. وبعضهم في عداد الموتى”.

وأكدت وكالة إدارة الطوارئ في تينيسي وقوع إصابات، لكنها لم تكشف عن أرقام لأن وزارة الصحة لم تؤكدها بعد.

ولم تحدد السلطات سبب الانفجار، الذي وصفه ديفيس بـ”المدمر”، مشيرا إلى أن التحقيق قد يستغرق عدة أيام.

وقال جيم بيتس، عمدة المدينة، لشبكة “أي بي سي نيوز”، إنه تم تسجيل 13 شخصا في عداد المفقودين.

وأظهرت لقطات جوية أن الانفجار دمر إحدى مباني المنشأة الواقعة بالقرب من التل، وخلف حطاما وأدخنة متصاعدة.

وقال بعض سكان مدينة لوبليفيل القريبة من الموقع لوكالة “أسوشيتد برس”، إنهم شعروا باهتزاز منازلهم جراء الانفجار.

وتعمل شركة “أكيوريت إنرجيتيك سيستمز إن مكيوان” في مجال تصنيع المتفجرات، والأجهزة لأغراض عسكرية، وفضائية، وصناعية.