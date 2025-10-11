منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي العاجلة من غزة..

أكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة 10 أكتوبر 2025، ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي العاجلة من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ودعا المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، إلى فتح “جميع المعابر الممكنة” دون عوائق أمام المساعدات، مؤكدا ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي العاجلة من غزة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتوفير تمويل مرن “لدعم جهود التعافي”.

ووفقاً للأمم المتحدة، تمتلك وكالاتها 170 ألف طن متري من الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى جاهزة لإدخالها إلى غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 67,211 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال، و169,961 جريحا، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.