عاجل/ الإعلان عن انطلاق مشروع جديد لدعم تشغيل الشباب في هذا القطاع..

أشرف امس الجمعة 10 أكتوبر 2025، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عز الدّين بن الشّيخ، على فعاليات إطلاق مشروع “الاستثمار المسؤول للأغذية الزراعية من أجل تشغيل الشباب وتحويل نظم الاغذية وتحقيق التنمية المستدامة ” ، بحضور سفيرة هولندا بتونس وممثّلي منظمة الأغذية والزّراعة للأمم المتّحدة (الفاو) ومنظّمة العمل الدّوليّة وعدد من الشّركاء الدّوليين والمديرة العامّة لوكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكّد الوزير بحسب بلاغ اصدرته الوزارة أنّ هذا المشروع يمثّل محطّة هامّة لدعم قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ولإرساء فلاحة تونسية تقوم على الابتكار والمسؤوليّة الاجتماعية والبيئيّة، موضّحا أن الهدف الأساسي هو إتاحة فرص تشغيل لائقة للشّباب ودعم ريادة الأعمال الفلاحيّة والغذائيّة، بما يعزز الأمن الغذائي والتّنمية في الوسط الرّيفي.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت عديد الاليات لتكوين ومرافقة الشّباب للانتصاب للحساب الخاص على غرار محاضن المؤسسات الفلاحية التي تشرف عليها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومراكز التكوين المهني الفلاحي، كما أكد على أهمية المرافقة لتعصير وتطوير المستغلات الفلاحية ومرافقة الباعثين .

وشدّد الوزير على أنّ التّمويل يعدّ من أبرز التّحدّيات التّي تواجه الشّباب، وأنّ هذا المشروع الجديد سيساهم في تنمية مهاراتهم الفنية والماليّة وريادة أعمالهم، مع دعم التّحوّل البيئي وترشيد استعمال الموارد الطبيعيّة.

كما أفاد أن هذا المشروع سيشمل 6 ولايات وهي بنزرت وزغوان ونابل وسليانة وصفاقس ومدنين .

وفي الختام أكّد وزير الفلاحــة التزام الوزارة بمواصلة الإصلاحات والمبادرات التّي تجعل من الفلاحة قاطرة للنّمو والتّشغيل، منوّها بطاقات الشّباب التّونسي وقدرته على الإبداع والابتكار التي ستدعم التوجه الى إرساء فلاحة صامدة و مستدامة.