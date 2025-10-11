عاجل/ السواق التاكسي الفردي يهددون بالدخول في اعتصام مفتوح..

أكدت النقابة الأساسية لأصحاب التاكسي الفردي أنّ تواصل تجاهل السلطات المعنية لوعودها السابقة وعدم التفاعل مع المطالب العالقة للقطاع — وفي مقدمتها مطلب الترفيع في التعريفة الذي لم يُراجع منذ سنة 2022 — أدى إلى تفاقم الأزمة التي يعيشها المهنيون، وجعل القطاع في حالة احتضار تام ويقترب من الإفلاس.

وأوضحت النقابة، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، أنّها قامت بعديد التحركات النضالية من مراسلات ووقفات احتجاجية وإضرابات وبرقيات تنبيه، وصولًا إلى تعليق الإضراب الأخير على أمل تجاوب وزارة النقل، غير أنّه لم تُتخذ إلى اليوم أي إجراءات فعلية لفائدة القطاع.

وبعد “استنفاد كل سبل الحوار والتفاوض”، أعلنت النقابة أنّها ستتجه إلى تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة النقل، مع الدخول في إضراب جوع مفتوح، دفاعًا عن كرامة المهنيين وحقهم في العيش الكريم.