عاجل/ ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 100 بالمائة على الصين..

أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية بدءا من الأول من نوفمبر 2025، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقا لتقرير إنفستنغ دوت كوم.

وقال ترامب في بيان نُشر على منصة “تروث سوشيال” إن الصين تبنت “موقفا عدوانيا للغاية في التجارة”، مضيفا أنها وجهت “رسالة عدائية إلى العالم” تتحدث عن خطط لتطبيق “قيود تصدير واسعة النطاق على كل ما تنتجه تقريبا”.

ووصف الرئيس الأميركي هذه الخطوة بأنها “سابقة لم يشهدها التاريخ التجاري الدولي من قبل، وعار أخلاقي في التعامل مع الدول الأخرى”.

وأكد ترامب أن الرسوم الجديدة تُضاف إلى الرسوم القائمة، وستترافق مع قيود أميركية على تصدير البرمجيات الحساسة اعتبارا من التاريخ نفسه، مع إمكانية تقديم موعد التنفيذ “إذا اتخذت الصين إجراءات جديدة”.