نترامب يتجه غدا الأحد نحو فلسطين المحتلة ثم مصر..#خبر_عاجل

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيغادر مساء الأحد القادم إلى المنطقة، وتحديدا إلى الفلسطين المحتلة، على أن يتوجه لاحقا إلى مصر.

وأضاف البيت الأبيض أن ترامب سيلقي خطابا أمام الكنيست، يوم الاثنين قبل التوجه إلى مصر للتوقيع على اتفاق غزة، الذي تم الاتفاق عليه مساء الأربعاء الماضي إثر مفاوضات غير مباشرة استمرت 4 أيام بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال، بوساطة قطرية مصرية تركية، وبرعاية أميركية.

قال ترامب إنه سيغادر قريبا إلى الشرق الأوسط بعد أن أدت المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وأكد أن عملية الإفراج عن الأسرى ستكون يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مراسم توقيع الاتفاق في مصر، حسب قوله.

وعبّر ترامب عن امتنانه لقادة قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم في التوصل إلى ما وصفها بـ”النتيجة الرائعة”.

وقال إنه يعتقد أن “السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستدامًا”، مؤكدا أن “كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام”.