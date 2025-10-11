عاجل/ قضية ذبح خرفان مريضة بمسلخ بلدي: هذا ما قرره القضاء في حق الموقوفين..

عاجل/ السواق التاكسي الفردي يهددون بالدخول في اعتصام مفتوح..

2025/10/11

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 أمس الجمعة حكما يقضي بسجن أربعة أشخاص، من بينهم طبيب بيطري بالمسلخ البلدي بسوسة يشغل خطة رئيس مصلحة الأسواق ببلدية المكان لمدّة ثلاث سنوات.

ويأتي هذا الحكم على خلفية القضية المتعلقة بالإخلالات والمخالفات التي تمّت معاينتها بالمسلخ البلدي خلال عملية مراقبة وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.

كما قضت الدائرة الجناحية بتسليط خطايا على الموقوفين بـ 70 ألف دينار لكل واحد منهم.

يذكر أنّ هذه المخالفات تمثّلت في الذبح العشوائي وغياب المراقبة الصحية حيث تم التفطّن إلى وجود عدد من الخرفان المريضة على وشك النفوق، قد تم ذبح بعضها ويبدو أنّ جميعها كانت معدّة للتوزيع في الأسواق.

