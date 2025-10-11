هذا عدد شاحنات المساعدات التي تنتظر الدخول الى غزة..#خبر_عاجل

أكدت “الأونروا” اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 أن لديها آلاف الشاحنات الجاهزة لدخول قطاع غزة.

وقال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، للعربية/الحدث: “لدينا 6000 شاحنة تنتظر على أبواب القطاع”. كما أكد أن الوكالة مستعدة لتقديم مواد إغاثية تكفي سكان غزة لأشهر عدة.

إلى ذلك، أوضح أن الأولوية تكمن في إعادة طلاب غزة إلى المدارس بعد عامين من الحرب المدمرة. وشدد على أن 80% من قطاع غزة تم تدميرها جراء الحرب.

وكان برنامج الغذاء العالمي حث الحكومة الإسرائيلية، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أمس، على السماح بسرعة تسليم المزيد من المساعدات إلى سكان القطاع الذي مزقته الحرب. وقال مارتن فريك، ممثل البرنامج الأممي: “هذه اللحظة مهمة للغاية لشعب غزة”.