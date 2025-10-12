عاجل/ بعد حالات الاختناق والتسمم: عضو المجلس المحلي بقابس يفجرها وهذا ما كشفه..

أكد عضو المجلس المحلي بقابس ،أحمد قفراش، اليوم الاحد 12 أكتوبر، إن المواطنين طالبوا بايقاف الوحدات الكيميائية الملوثة إلى غاية النظر فيها لكن تشغيل الوحدات مازال متواصلا وفق تأكيده.

واعتبر قفراش، مواصلة تشغيل الوحدات الكيميائة والإنتاج هو استفزاز لأهالي المنطقة، لافتا إلى أن المجمع الكيميائي يتعامل بسياسة الصمت المريب والتهميش.

وأكّد في تصريح لاذاعة الديوان أف أم أن اعتراف الدولة بالجريمة البيئية في قابس خطوة هامة جدا، مردفا أن الإقرار بهذه الجريمة يُفترض أن تتبعه قرارات لإزالة أسباب الجريمة وهو ما لم يتحقق على الأرض الواقع، وفق قوله.

وشدد على ان المطلوب بصفة عاجلة الآن هو الاذن بإيقاف نشاط الوحدات الكيميائية الملوثة إلى غاية النظر في الوضعية، والشروع الفوري في مشاريع التأهيل البيئي المعطّلة منذ 10 سنوات، مع فتح تحقيق لمحاسبة وزارة الصناعة والمجمع الكيميائي وكل من له علاقة بالجرائم البيئية في قابس.