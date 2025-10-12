حجز أكثر من 11 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك بعدد من الولايات..

أسفرت التدخلات الميدانية لفرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية ووزارة التجارة، خلال الأسبوع الأخير، عن حجز حوالي 11 طناً و330 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك بعدة ولايات، شملت لحوماً وخضراً وغلالاً ومستحضرات غذائية متنوعة.

وكشفت فرق المراقبة الميدانية بالتنسيق مع فرق الحرس البلدي، مخالفات بولايتي أريانة ومنوبة في محلات المشاوي ومواقع ذبح غير قانونية، يتم فيها ذبح خرفان خارج المسالخ المعتمدة دون مراعاة لأبسط شروط السلامة الصحية، وأسفرت عمليات مداهمتها عن حجز 85.4 كغ من اللحوم الحمراء والأحشاء المجمدة ذاتياً والأمعاء المملحة، و62 كغ من اللحوم والأحشاء والزوائد، ومعاينة 6 سقائط لخرفان إناث مذبوحة بطريقة غير مطابقة، ووجود 36 من إناث الأغنام و17 خروفاً معدة للذبح بطرق مخالفة للقوانين المعمول بها.

وتم، وفق ما أفادت به الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم الأحد، تحرير محاضر مخالفات وتنبيهات كتابية في الغرض، للأطراف المعنية.

وحجزت فرق الرقابة بولاية سوسة بالتعاون مع فرق الحرس البلدي، حسب البلاغ، 5780 كغ من مستحضر غذائي غير آمن لعدم توفر شروط السلامة وسلسلة التبريد بمحل تصنيع عشوائي، فضلا عن 635 كغ من الدقلة و300 كغ من البصل و45 كغ من الطماطم إثر معاينة حالات تعفن داخل مخزن تبريد، واتُخذت الإجراءات القانونية القاضية بسحب المنتوج من السوق وإتلافه وفتح محاضر بحث ضد الأطراف المعنية.

أما بولاية الكاف، فقد أسفرت الحملة الرقابية المشتركة عن حجز 657 كغ من التفاح و3590 كغ من البصل بمخزن تبريد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب المنتوج من السوق وإتلافه.

وحجزت فرق المراقبة 115 كغ من لحوم الدواجن و177 كغ من الصلامي المخزنة خارج أجهزة التبريد بولاية قفصة، إضافة إلى 59 كغ من مستلزمات المرطبات مجهولة المصدر و20 كغ من مواد تحتوي على الملوّن المحجر E102، وقد تم فتح ثلاثة محاضر بحث ضد المخالفين وإحالة الملفات على النيابة العمومية بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وأسفرت التدخلات بمختلف معتمديات ولاية توزر، عن حجز 89.8 كغ من اللحوم الحمراء و4.715 كغ من المرقاز، مع تحرير مخالفات تتعلق بحفظ المنتجات الحيوانية في ظروف غير صحية وعرضها بطريقة مخالفة لشروط النظافة العامة.

و أكدت الهيئة مواصلة الحملات الرقابية المكثفة وحث جميع المتدخلين على الالتزام بشروط الحفظ والتخزين والسلامة الصحية للأغذية.