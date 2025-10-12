عاجل/ إسرائيل تحسمها بخصوص المشاركة في قمة شرم الشيخ..

أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها لن توفد أي ممثل لها إلى القمة حول السلام في غزة المقررة الإثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقالت شوش بدرسيان المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لـ”فرانس برس”: “لن يحضر أي مسؤول إسرائيلي”.

وكان عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران بدرسيان أن “الحركة لن تكون مشاركة” بقمة شرم الشيخ، بل “سيقتصر الأمر على “الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين”

وتستضيف مصر قمة دولية في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ومن المقرر، أن يشارك في القمة أكثر من 20 زعيما، من بينهم ترامب.

ومن أبرز المشاركين فيها الذين أكدوا حضورهم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميترس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.