عاجل/ حجز صفائح من الزطلة بحوزة شابين كانا على متن سيارة ”لواج”..

تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من القاء القبض على شابين كانا على متن سيارة أجرة ” لواج” بالقيروان وبحوزتهما 5 صفائح من مخدر ” الزطلة” كانا يعدّان لترويجها وفق ما أكده مصدر مطلع لموزاييك.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني مفادها ان شابين من القيروان أحدهما محل تفتيش، انخرطا في مجال ترويج المخدرات، وللغرض تم اخضاعهما للمراقبة اللازمة، ليتم نصب كمين محكم لهما عندما كانا على متن سيارة الأجرة على مستوى جهة ” المتبسطة” وبتفتيشهما تم العثور بحوزتهما على 5 صفائح من الزطلة.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان أذنت بالاحتفاظ بهما وحجز سيارة ” اللواج” على ذمة البحث وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.