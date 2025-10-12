عاجل/ إسرائيل تحسمها بخصوص المشاركة في قمة شرم الشيخ..

عاجل/ حرق جزء من الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي بقابس..

حجز أكثر من 11 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك بعدد من الولايات..

عاجل/ بعد حالات الاختناق والتسمم: عضو المجلس المحلي بقابس يفجرها وهذا ما كشفه..

عاجل/ حجز صفائح من الزطلة بحوزة شابين كانا على متن سيارة ”لواج”..

2025/10/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من القاء القبض على شابين كانا على متن سيارة أجرة ” لواج” بالقيروان وبحوزتهما 5 صفائح من مخدر ” الزطلة” كانا يعدّان لترويجها وفق ما أكده مصدر مطلع لموزاييك.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني مفادها ان شابين من القيروان أحدهما محل تفتيش، انخرطا في مجال ترويج المخدرات، وللغرض تم اخضاعهما للمراقبة اللازمة، ليتم نصب كمين محكم لهما عندما كانا على متن سيارة الأجرة على مستوى جهة ” المتبسطة” وبتفتيشهما تم العثور بحوزتهما على 5 صفائح من الزطلة.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان أذنت بالاحتفاظ بهما وحجز سيارة ” اللواج” على ذمة البحث وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn