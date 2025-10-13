جريمة مروعة: تنهي حياة زوجها أثناء نومه وتحرق جثته..!

تم ايقاف ربة بيت أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجها واضرام النيران في جسده أثناء نومه، بسبب خلافات أسرية ومعاملته لها بقسوة بإحدى قرى مصر.

وتفيد المعطيات الاولية ان الأجهزة الأمنية قد تلقت اشعارا بالعثور على كهل 65 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بإحدى قرى المركز جثة هامدة داخل منزله وبها آثار حروق.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتم رفع الجثة ونقلها إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي قررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها وظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة زوجة المجني عليه ذات ال60 عامًا، ربة منزل، والتي أقدمت على إنهاء حياته واشعلت فيه النيران أثناء نومه، وذلك بسبب خلافات أسرية ومعاملته لها بقسوة.

وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات وفق ما اورده موقع المصري اليوم.