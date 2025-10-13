عاجل/ قمة شرم الشيخ: نتنياهو يراوغ وينسحب..

تستضيف مصر اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 قمة دولية بشأن اتفاق لإنهاء الحرب في غزة بحضور أكثر من 20 زعيما، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وستُعقد القمّة في مدينة شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية بغاية إنهاء الحرب في غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط.

و أكدت الرئاسة المصرية مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة شرم الشيخ من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به، لكن مكتبه أكّد أنه لن يحضر القمة.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد صرّح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا تليفونيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء تواجده في الأراضي المحتلّة وأكّد أن نتنياهو سيحضر قمة السلام إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.