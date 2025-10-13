هام/ المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث ينتدب..

المراجعة الدولية: تباطؤ في النمو العالمي وسط تصاعد التوترات التجارية

حماس تفرج عن 20 رهينة من الاحياء لديها في غزة..# خبر_عاجل

إفريقيا جنوب الصحراء: البنك الدولي يرفع توقعات النمو إلى 3,8٪ في 2025

عاجل/ القضاء يحسمها..وهذا ما قرره في حق هذا الوزير السابق..

2025/10/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى في حق الوزير الأسبق للبيئة رياض الموخر وإطار بالحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.

وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بسجن رياض الموخر مدة ثلاثة أعوام وعامين اثنين في حق اطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة، في قضية بصفقة عمومية مبرمة من طرف الوزارة لشراء سيارات خلال فترة توليه الإشراف عليها.

وخلال الطور الاستئنافي قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس الافراج عن رياض الموخر والاطار الملحق بوزارة البيئة، وابقائهما بحالة سراح على ذمة القضية قبل أن تقضي بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقهما وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn