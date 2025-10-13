العثور على جثة المرأة التي جرفتها السيول ببوسالم..#خبر_عاجل

عاجل/ القضاء يحسمها..وهذا ما قرره في حق هذا الوزير السابق..

2025/10/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

عُثر صباح اليوم الاثنين، على جثة المرأة (من مواليد 1969) التي جرفتها مياه السيول مساء امس الاحد، بوادي دزيرة، بالقرب من المركب الفلاحي الكدية بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، على مستوى الاشغال المقامة لتركيز منشأة مائية.
وكانت فرق الحماية المدنية وعدد من عمال الغابات الذين تم تسخيرهم للبحث عن المرأة، وعدد من المتطوعين القاطنين بدوار السقي بعمادة الكدية، قد قاموا منذ صبيحة اليوم بتمشيط دقيق لوادي دزيرة، بعد أن حالت قوة المياه والظلمة ليلة امس من العثور عليها.
وكانت المرأة تحاول إنقاذ نعاجها الاربع، قبل أن تجرفها المياه، التي كانت تنساب بسرعة غير معهودة، حيث شهدت عمادة الكدية، مساء يوم امس الاحد، فيضانات متأتية من أمطار اعصارية جدت بجبل القراع من معتمدية تيبار.

