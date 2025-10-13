الأونروا تطالب الكيان الصهيوني بالسماح للمساعدات بالدخول الى قطاع غزة..

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة, مؤكدة أنها الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين في القطاع.

وأوضحت الوكالة في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي, قائلة أن ” الأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة بالحجم الذي تحتاجه غزة. لدينا الشبكة, والخبرة, وثقة المجتمع المحلي”.

وأضافت “يجب على الكيان الصهيوني السماح للأونروا بإدخال الكميات الضخمة من المساعدات التي ما زالت عالقة في مستودعاتنا في الأردن ومصر منذ 2 مارس. يجب السماح للأونروا بالقيام بعملها”.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يرتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا, متجاهلا النداءات الدولية و أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قد أعلنت, الخميس الماضي, أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني منها ودخول المساعدات و تبادل الأسرى.