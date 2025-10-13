نتنياهو لترامب: “أنت افضل صديق حظيت به إسرائيل”..

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة مطولة أمام الكنيست، وبحضور ترامب نفسه، الإثنين.

وشكر نتنياهو ترامب على “المساعدة في إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء”، وسط هتافات أعضاء الكنيست.

وأكد نتنياهو أنه ملتزم بتحقيق السلام وفقا لرؤية ترامب.. وشدد: “أنت أفضل صديق حظيت به إسرائيل”.

وقال نتنياهو موجها حديثه لترامب: “عاد كل مخطوفينا الأحياء بفضل جهودك ومساعيك”.

وشدد: “لقد أنهينا الحرب بإزالة السلاح من حركة حماس، وبطريقة لا تجعل قطاع غزة يمثل أي خطر على إسرائيل في المستقبل”، مؤكدا أن هذا بفضل دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو: “جميع قادة هجوم 7 أكتوبر قتلوا ومن بينهم السنوار وهنية”، وشكر ترامب على “إزاحة البرنامج النووي الإيراني” ودعم العمليات العسكرية ضد إيران.

“سكاي نيوز”