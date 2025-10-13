عاجل/ قد يسبب الأمراض السرطانية: تحذير من هذا المنتوج الذي يأكله اغلب التونسيين..

دعت الأستاذة الجامعية والدكتورة في الصناعات الغذائية رفقة المولهي، إلى تجنب استهلاك البسكويت وأنواع الكايك الجاهزة التي تباع بالمحلات والفضاءات التجارية لاحتوائها على نسبة كبيرة من الإضافات الغذائية الكيميائية والمحليات التي تؤثر على صحة الإنسان وتتسب في عدة أمراض على غرار الأمراض السرطانية.

وكشفت رفقة المولهي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن عدد الإضافات الغذائية في قطعة الكايك الواحدة يتراوح بين 7 و17 مضافا، وتنخفض هذه النسبة في البسكويت الذي يضم بين 6 و7 إضافات.

وفي هذا السياق دعت المتحدثة إلى تجنب أنواع البسكويت والكايك التي تكون محشوة بالشكلاطة أو المعجون أو بعض الكريمات (Les biscuits fourrés).

ونبّهت كذلك المتحدثة من مشروب الفروكتوز والقلوكوز الذي تستعمله المصانع في صنع الكايك والبسكويت، مؤكدة أنه يمثل خطورة أكثر من السكر ويتسبب في تسوس الأسنان والسمنة خاصة للأطفال وتصل مضاره إلى الإصابة بدهون في الكبد.

وبخصوص أنواع البسكويت التي تُسوق على أنها دون سكر وبالشوفان أو غيرها من المواد، أوضحت رفقة المولهي أن اللون الغامق هو ملون غذائي.

وقالت إن إعداد اللمجة في المنزل يُمكِن من حماية الأطفال بنسبة 70 بالمائة من مخاطر السكريات والمواد المنصعة.