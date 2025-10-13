عاجل/ توقيـع وثيـقة اتفـاق غـزّة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة شرم الشيخ، اليوم الاثنين 13 اكتوبر 2025، التوقيع على وثيقة شاملة بشأن الاتّفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة “حماس.”

ووقّعت مصر وقطر وتركيا مع ترامب وثيقة بشأن اتّفاق وقف إطلاق النار في غزّة، خلال القمّة الدولية التي تستضيفها مصر في منتجع شرم الشيخ، والتي أكّد ترامب على أنّها ستكون “شاملة للغاية” و”ستصمد”.

وتوجّه ترامب بالشكر إلى نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي “الذي يقود دولة تمتد حضارتها 6 آلاف سنة”، وفقا لتعبيره، كما خصّ بالشكر دولة قطر على جهودها وأميرها “القائد المذهل”، وكذلك الرئيس التركي “الذي تملك بلاده أحد أفضل الجيوش في العالم”.