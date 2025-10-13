عاجل/ ترامب: إعادة إعمار غزّة تبدأ الآن

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة شرم الشيخ لاتفاق وقف الحرب في غزة اليوم الاثنين عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشاركة مصر بوسائل وطرق كثيرة للتوصل إلى الاتفاق.

كما وجّه ترامب شكره إلى السيسي على منحه قلادة النيل تقديرًا لجهوده في دعم مسار السلام.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي في كلمته أنّ للفلسطينيين الحق في العيش في دولة مستقلة إلى جانب الإسرائيليين، مشددًا على أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأعلن ترامب أنّ إعادة الإعمار تبدأ الآن، في إشارة إلى انطلاق مرحلة جديدة بعد الاتفاق، تهدف إلى إعادة بناء قطاع غزة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وكالات