عاجل/ قرضان من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لفائدة بنوك تونسية (تفاصيل)

تم اليوم الإثنين، توقيع اتفاقيتي تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنكين تونسيين وهما بنك الأمان والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، بقيمة 20 مليون أورو، وذلك في إطار إطلاق برنامج “تسهيل تمويل الإقتصاد الأخضر” في تونس.

وأفاد المحلل المالي بمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس، سليم بوعسكر، خلال لقاء انتظم بالعاصمة، حول “آلية تمويل الاقتصاد الاخضر في تونس”، أن الهدف من هذا البرنامج، الذي تقدر كلفته الجملية ب 60 مليون أورو، هو دعم الشركات الصغرى والمتوسطة التونسيّة في مشاريعها الخاصّة بالانتقال البيئي، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ووقع في المرحلة الأولى، بحسب المحلل المالي، إسناد تمويلات بقيمة 20 مليون أورو، 10 مليون أورو منها لبنك الأمان و10 مليون أورو للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة، مضيفا أن الـ 40 مليون أورو المتبقية سيقع اسنادها، لاحقا، لبنوك أخرى ومؤسسات التمويل الصغرى، وشركات الايجار المالي.

وبين بوعسكر، في هذا الصدد، ان هذا التمويل سيتيح تقديم قروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنخرطة في مشاريع بيئية، خاصة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، مشيرا أن المؤسسات المستفيدة ستتمكن من الحصول على مساعدة فنية لمساعدتها في هيكلة وتنفيذ مشاريعها بنجاح.

ويمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق المتحدث، الحصول على منح تتراوح بين 10 و15 بالمائة من قيمة القرض الممنوح، بعد تنفيذ المشروع.

يُشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد استثمر منذ بداية أنشطته في تونس، نحو 2،8 مليار أورو في 83 مشروع عبر البلاد، استفاد القطاع الخاص، بنسبة 67 بالمائة، من هذه القروض.