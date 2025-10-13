لهذه الأسباب تراجع نتنياهو عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام.. #خبر_عاجل



كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، الأسباب التي ربما دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتراجع عن مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام.

وفي بداية الأمر، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به.

وبعد فترة، خرج مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليقول إن نتنياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان: “رئيس الوزراء نتنياهو دُعي من قبل الرئيس الأميركي ترامب للمشاركة في المؤتمر الذي سيُعقد اليوم في مصر”.

وأضاف: “شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعوته، لكنه قال إنه لن يتمكن من المشاركة بسبب قرب الموعد من دخول العيد”.

وكان مراسل “أكسيوس” كشف أن نتنياهو وافق على دعوة ترامب للمشاركة في قمة شرم الشيخ، قبل أن يتراجع.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن أسباب إلغاء نتنياهو مشاركته في قمة شرم الشيخ لا تقتصر فقط على “قرب موعد العيد”.

وأوضحت أن “نتنياهو تجنب حضور القمة لأنه لم يرغب في إغضاب الحريديم، الذين يحرصون على احترام الأعياد الدينية”.

وتابعت: “كما أنه خشي أن يوضع في موقف محرج أثناء القمة، أو يطلب منه الاستماع إلى رسائل لا يرغب بها، مثل حل الدولتين، أو اتهام إسرائيل بجرائم حرب”، وفقا للصحيفة.

وكشفت أيضا أن “حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقمة زاد الأمور تعقيدا، إذ خشي نتنياهو أن تثير مصافحته لأبي مازن، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردود فعل سلبية داخل قاعدته السياسية”.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن “نتنياهو تراجع عن قرار حضور القمة بسبب مخاوف من ردود فعل سلبية من قاعدته السياسية، وأعضاء ائتلافه اليميني”.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هدد بالانسحاب من القمة في حال مشاركة نتنياهو.

من جهته، خطط أردوغان لإلغاء مشاركته في القمة والعودة إلى تركيا، في حال مشاركة نتنياهو في قمة شرم الشيخ.

ووقعت الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، وتركيا، الإثنين، الوثيقة الشاملة بشأن اتفاق غزة في مدينة شرم الشيخ، بحضور قادة من أكثر من 20 دولة.

سكاي نيوز