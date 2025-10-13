الصحة العالمية تحذّر من”بكتيريا قاتلة” تنتشر بشكل واسع.. #خبر_عاجل

عاجل/ الإستئناف يُصدر حكمه في حق وزير البيئة الأسبق رياض الموخّر

عاجل/ أعوان معهد باستور يلوحون بالإضراب

عاجل/ نسبة امتلاء السدود الى حدود اليوم

أزمة المجمع الكميائي بقابس..نواب بمجلس الجهات يطالبون..#خبر_عاجل

2025/10/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

عدد من النواب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن تضامنهم الكامل والمطلق مع المواطنين في ولاية قابس وتبنيهم لكل مطالبهم المشروعة متعهدين بالدفاع عنها تجسيدا لدورهم الرقابي.
ودعا 25 نائبا في بيان تلقت (وات) نسخة منه اليوم الاثنين، إلى إعادة تأهيل المجمع الكيميائي بقابس وإعادة هيكلته بما يضمن السلامة البيئية ويحترم المواصفات والمعايير الدولية في حماية الصحة والسلامة البيئية، مطالبين بعقد مجلس وزاري جهوي عاجل يعنى بالشأن الصحي والبيئي والتنموي بجهة قابس تنبثق عنه قرارات عاجلة وحلول فورية.

كما دعوا إلى مراجعة سياسات الدولة فيما يخص البيئة وخلق مقاربة تقوم على مراكمة الثروة دون المساس بالحق في الصحة والبيئة النظيفة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn