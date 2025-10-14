عاجل/ أمطار غزيرة ورياح قوية هذه الليلة..

يتميز الطقس هذه الليلة، بظهور سحب تكون أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال ومحليا الوسط وتكون محليا غزيرة بالشمال الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة و طقس مغيم جزئيا ببقية الجهات.

وتهب الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بخليجي تونس والحمامات و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات و اثناء ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر مضطربا بخليجي تونس و الحمامات و قليل الاضطراب فمتموج ببقبية السواحل.

هذا وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و 25 درجة و في حدود 15 درجة بالمرتفعات.