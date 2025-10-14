عاجل/ روزنامة الامتحانات الوطنية واختبارات الباكالوريا

عاجل/ أردوغان يحذر إسرائيل..وهذا هو السبب..

اصدرت وزارة التربية، في بلاغ اليوم الثلاثاء 14 اكتوبر 2025، روزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2025/2026.
وأعلنت الوزارة، أن الامتحانات الوطنية لباكالوريا 2026 ستُجرى في دورتها الرئيسية أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 23 جوان 2026.
أما دورة المراقبة، فستنطلق أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026، وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 12 جويلية 2026.
وفيما يخص اختبارات آخر السنة في مادة التربية البدنية، ستُجرى من 13 إلى 25 أفريل 2026، بينما تُقام الاختبارات التطبيقية والشفاهية من 14 إلى 23 ماي 2026.
وبخصوص امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني فسينتظم أيام 18 و19 و20 جوان على ان يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 جويلية 2026.
وفي ما يتعلق بمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، فموعدها سيكون أيام 22 و23 و24 جوان على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة 10 جويلية 2026.

