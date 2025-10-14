فنزويلا تطلب دعم تونس في مواجهة التهديدات الامريكية.. #خبر_عاجل

عا سفير فنزويلا بتونس رينالدو خوسيه بوليفار جامعة الدول العربية والمنظمات الإنسانية والاممية والشعب التونسي الى التضامن ودعم فنزويلا امام ما تتعرض له من تضييقات وتهديدات أمريكية مشددا على ان بلاده أصبحت هدفا جديدا للجيش الأمريكي الذي أكمل مؤخرا العدوان على قطاع غزة.

وتأتي هذه الدعوة خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء السفير الفنزويلي بمقر إقامته لتسليط الأضواء على خلفيات وأبعاد التصعيد الأمريكي ضد بلاده .

وتجدر الإشارة الى ان العلاقات الامريكية الفنزويلية شهدت مؤخرا توترا وتصعيدا عسكريا قد ينبئ بأعمال عسكرية من الطرفين حيث كثف الجيش الأمريكي في انتشار وحداته العسكرية في منطقة البحر الكاريبي قرب السواحل الفنزويلية من بوارج عسكرية وغواصات طائرات مسيرة بتعلّة مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

من جانبها نفذت فنزويلا جملة من المناورات العسكرية في مواجهة التحركات الأمريكية في منطقة الكاريبي والانتشار المكثف للبوارج الحربية قرب السواحل الفنزويلية.