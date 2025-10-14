سلالة شديدة العدوى من انفلونزا الطيور تتفشّى بهذه الدولة العربية.. #خبر_عاجل

عاجل/ إقتحام فرع بنكي بهذه الجهة وكشف هوّية المنفّذين

2025/10/14 أخبار عربية, أهم الأخبار, مجتمع

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الثلاثاء، أن العراق أبلغ عن تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور بين دواجن في شمال البلاد.
وقالت المنظمة، ومقرها في باريس، نقلا عن تقرير صادر عن السلطات العراقية، إن السلالة (إتش5إن1) شديدة الضراوة من إنفلونزا الطيور رُصدت بين أسراب في بلدة بعشيقة، وأدت إلى نفوق 12 ألف طائر.
وأعلنت إيران أيضا عن تفش للسلالة نفسها هذا الشهر.
والخميس الماضي، أعلنت وزارة الزراعة حظر استيراد جميع أنواع الدواجن والطيور بعد تسجيل إصابات بانفلونزا الطيور في إيران.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “وزارة الزراعة من خلال دائرة البيطرة كثفت الإجراءات الاحترازية لفرق الرصد والتحري لمرض إنفلونزا الطيور، وذلك عقب إعلان إيران تسجيل إصابات في الدواجن”.
وبيّن أن “الإجراءات شملت حظر استيراد جميع أنواع الدواجن والطيور (الحية والمجمدة) والبيض وطيور الزينة والجارحة وأي منتجات دواجن أخرى من إيران”.

