عاجل/ الرائد الرسمي: تفاصيل اعتماد جهاز تسجيل خدمات الاستهلاك بهذه المؤسّسات

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الثلاثاء، قرار من وزيرة المالية مُؤرّخ في 14 أكتوبر 2025، يتعلّق بضبط معايير تصنيف المؤسّسات التي تُسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان، وآجال امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019، المؤرخ في 13 نوفمبر 2019، والمتعلّق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.

ونصّ الفصل الأوّل لهذا القرار على أنّه “تُعتبر مؤسّسات مُسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كلّ المؤسّسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدّة بمحلّ النشاء أو الجاهزة والتي تُوفّر لحرفائها خدمة استهلاك على عين المكان”.

ويتعيّن وفقا للفضل الثاني، على المؤسّسات إسداء خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا القرار الامتثال لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرّخ في 2019، المذكور أعلاه وفقا للآجال التالية:

ابتداء من 1 نوفمبر 2025:

الذوات المعنوية التي تُمارس الأنشطة التالية:

ـ المطاعم المصنفة السياحية

ـ قاعات الشاي

ـ المقاهي من الصنف الثاني والثالث

ابتداء من 1 جويلية 2026:

بقية الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.

ابتداء من 1 جويلية 2027:

الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية والذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.

ابتداء من 1 جويلية 2028:

بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار اليها بالفصل الأول من هذا القرار.