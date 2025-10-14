عاجل/ الخميس: يوم غضب في قابس

دعا الإتحاد الجهوي للشغل بقابس وفرع قابس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان مشترك مساء اليوم الثلاثاء 14 اكتوبر 2025، القوى الحية و المنظمات و نشطاء المجتمع المدني و كافة أهالي قابس إلى يوم “غضب جهوي” يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري.

وبحسب ما جاء في البيان، فإن هذا التحرك يأتي أمام الوضع الكارثي الذي يعيشه متساكنو الجهة و خاصة مناطق الطوق للمجمع الكيميائي التونسي و تكرار حالات الاختناق الجماعي اليومي في ظل ما وصفه الاتحاد الجهوي للشغل وفرع قابس لرابطة حقوق الانسان، من عجز للسلطة الجهوية والمركزية ومواصلتها لسياسة المماطلة و الإستهتار بمطالب الجهة وفق ما جاء في البيان.

وبحسب البيان، ستكون نقطة التجمع أمام الباب الرئيسي للمجمع الكيميائي التونسي بقابس وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا التاسعة صباحا.

وطالب الاتحاد الجهوي للشغل بقابس وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، إدارة المجمع الكيميائي التونسي والسلطة الجهوية و المركزية بالإيقاف الفوري للوحدات الملوثة و هو الذي كان واجب عليهم فعله منذ حادثة 09سبتمبر 2025.