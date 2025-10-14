ترامب يعلن إنطلاق المرحلة الثانية من إتفاق غزّة.. #خبر_عاجل

غدا الاربعاء.. توقيت استثنائي لقطار صفاقس- تونس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء على منصة تروث سوشيال بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة وسط حالة من الغموض تكتنف اتفاق وقف إطلاق النار مع تأخير إسرائيل للمساعدات.
يُذكر أنّ إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة أنها “لن تسمح إلا بدخول 300 شاحنة مساعدات، تمثل نصف العدد المتفق عليه، إلى قطاع غزة ابتداء من غد الأربعاء”.
وجاء في مذكرة اطلعت عليها رويترز وأكدتها المنظمة الدولية أن إسرائيل أبلغت المنظمة كذلك بأنها “لن تسمح بدخول أي وقود أو غاز إلى القطاع إلا لاحتياجات محددة تتعلق بالبنية التحتية الإنسانية”.

