عاجل/ قضية الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بوفاة النائب الراحل السابق الجيلاني الدبوسي الى جلسة يوم 23 ديسمبر القادم ورفض الافراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.

وشرعت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء في النظر في القضية المتعلقة بوفاة النائب الراحل السابق الجيلاني الدبوسي، ومثل أمامها بحالة ايقاف نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ومنذر الونيسي القيادي بحركة النهضة وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية ووكيل عام سابق متقاعد لمحكمة الاستئناف بتونس.

وتناول محامو الدفاع عن المتهمين مسائل اجرائية في ملف القضية مع تقديم مطالب للافراج عن المتهمين الموقوفين وبعض المطالب الأخرى لتقرر الدائرة المتعهدة حجز ملف القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الافراج وتحديد موعد الجلسة القادمة وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.