فنزويلا تطلب دعم تونس في مواجهة التهديدات الامريكية.. #خبر_عاجل

عاجل/ روزنامة الامتحانات الوطنية واختبارات الباكالوريا

عاجل/ أمطار غزيرة ورياح قوية هذه الليلة..

غدا الاربعاء.. توقيت استثنائي لقطار صفاقس- تونس

المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة طوعية لـ138 مواطنا غينيا إلى بلدهم..

2025/10/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، اليوم الثلاثاء، عن تأمين رحلة عودة طوعية لـ138 مواطنا غينيا إلى بلدهم الأصلي على متن رحلة جوية مستأجرة من تونس إلى كوناكري (غينيا) ببادرة من المنظمة، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج المُساعد الذي تُنفذه المنظمة.

وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن فريق المنظمة الدولية للهجرة في غينيا سيستقبل المهاجرين الغنيين المعنيين عند وصولهم إلى كوناكري، وسيساعدهم على تنفيذ مشاريع إعادة إدماج لتسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي في ظروف مستدامة وكريمة تُلبي تطلعاتهم.

ولفتت إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يتم من قبل المنظمة الدولية للهجرة في تونس، بدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويدية، وبالتعاون الوثيق مع السلطات التونسية والقنصلية ذات الصلة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn