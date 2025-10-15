عاجل/ قضية العملية الإرهابية بأكودة: هذا ما قرره القضاء..

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بالهجوم الإرهابي على دورية للحرس الوطني بأكودة ورفض مطالب الإفراج عن المتّهمين الموقوفين على ذمة القضية وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.

وتعود أطوار القضية الى شهر سبتمبر من سنة 2020 عندما عمدت مجموعة إرهابية الى مهاجمة عوني حرس وطني بأحد المفترقات بأكودة وذلك بواسطة الات حادة مما أدى إلى استشهاد أحد العونين وإصابة الثاني بجروح خطيرة، وعمد عناصر المجموعة الى الاستيلاء على أسلحة عوني الحرس الوطني والسيارة الادارية، الا أنه تمت ملاحقتهم ومحاصرتهم وتصفية ثلاثة منهم اثر تبادل للطلق الناري.

وتشمل قائمة المتهمين المحالين على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب أكثر من عشرة متهمين، بين موقوفين ومحالين بحالة سراح.