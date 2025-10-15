جيش الاحتلال يواصل مداهمة منازل أسرى محررين في مدينتي رام الله والبيرة..# خبر_عاجل

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني, اليوم الأربعاء, أحياء في مدينتي رام الله والبيرة وداهمت منازل أسرى محررين ومبعدين.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ، نقلا عن مصادر أمنية, بأن قوات الاحتلال داهمت رام الله التحتا وحي أم الشرائط ومخيمي قدورة والأمعري للاجئين وداهمت منازل أسرى محررين ومبعدين.

من جانب أخر, أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير, أمين أبو عليا, بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الغربي ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها.

يشار إلى أن المدخل الغربي هو الوحيد للقرية حاليا بعد إغلاق قوات الاحتلال المدخل الشرقي للقرية منذ السابع من أكتوبر 2023.

الى ذلك , نفذ الاحتلال حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية, حيث إعتقلت خمسة فلسطينيين بمحافظة الخليل اثر اقتحام قواته لمخيم العروب وبلدة حلحول شمال الخليل.

وفي قلقيلية, اعتقلت قوات الاحتلال, فجر اليوم, أربعة شبان من المدينة بعد اقتحامها من مدخلها الشرقي ومداهمة منازل المعتقلين وتفتيشها.